Книги про дизайн інтер'єру — це література, що може стати хорошою базою як для професійних дизайнерів, так і для людей, захоплених облаштуванням домівки. Також ця література включає книжки, у яких розповідається про знамениті споруди, виникнення й розвиток архітектурних стилів. Придбати книжки з архітектури можна в мережі наших магазинів.

Книги з декору знайомлять читача зі стилями та смаками, притаманними різним епохам, та дають базові знання, що допомагають "читати" архітектуру й обживати власний простір. Яскравий приклад такої літератури — видання Алена де Боттона "Архітектура щастя". Ця книжка не просто знайомить нас зі стилями, а й розповідає, як вони характеризують людей, що жили в цих оселях і змінювали їх відповідно до своїх уявлень про красу й комфорт. Автор пише про архітектуру як про живе середовище, що віддзеркалює риси, прагнення, звички мешканця та певною мірою визначає майбутнє. А у виданні Реббеки Етвуд "Життя з візерунком" розкриваються секрети, як використовувати найсильніший елемент у будь-якій кімнаті — візерунок. Авторка пояснює, як краще користуватися візерунками, а також вказує на несподівані місця у вашій оселі, де їх можна додати. Ця прекрасна книжка демонструє різні способи використання такої оздоби в оселях, щоб надихнути читача на усвідомлення, що візерунок може оживити та зробити неповторним будь-який простір. А книжка Ганса Блумквіста "Натхнення кольором, Ідеальні палітри для оригінальних інтер'єрів" розповідає про інший, не менш важливий елемент дизайну — колір. У своєму виданні відомий стиліст інтер'єрів розкриває таємниці впливу кольорів на наші емоції. Автор демонструє здатність кольору визначати настрій у приміщенні: робити його динамічним і наснаженим, холодним і спокійним чи похмурим і загадковим.

Інтер'єрні книги — це гра з простором, який, залежно від часу, не диктує свої закони, а радісно приймає те, що у змозі органічно його заповнити. Зверніть увагу на видання Джоани Гейнс "Своя оселя": книжка розповідає про створення неповторного й особливого домашнього інтер'єру, що віддзеркалює особисту історію мешканців. Авторка розповідає про власний досвід створення інтер'єру для своєї домівки. Її практичні поради допомагатимуть осмислити свої пріоритети та смаки й вибудувати власний оригінальний підхід. А видання експерта з дизайну Реббеки Вест "Щасливий дім. Зміни свій дім, перетвори своє життя" розповідає, як за допомогою правильного дизайну будинку досягти цілющого ефекту — приємного сну, здорових стосунків і хорошого самопочуття господарів оселі. Завдяки цінним порадам читачі навчаться розсудливо користуватися фінансами та стануть більш відкритими до нових ідей, і головне — зможуть створити таку оселю, яка буде викликати лише позитивні емоції.

Ми рекомендуємо купити книги про архітектуру не тільки новачкам в цій справі, але й професіоналам, які ніколи не перестають навчатися. У них можна знайти велику кількість інформації та багато корисного щодо тонкощів роботи. Пропонуємо ознайомитись із виданням Олександра Найдена та Ірини Ходак "Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини двадцятого століття. Історія, семантика, образи": це книжка про розписи селянських хат Уманщини 1900-1950-х рр. Орнаментальні мотиви, утворення й елементи автор пропонує розглянути в комплексі їхніх семантичних, символічних та образних значень. Особливу увагу тут відведено їхнім збирачам — людям, завдяки яким сотні зразків хатніх стінописів стали неоціненним культурним здобутком. Це видання стане у пригоді мистецтвознавцям, етнологам, історикам, фольклористам, а також найширшому колу читачів, яким цікава історична доля української культури.

Ще одною привабливою книжкою для тих, хто цікавиться культурним спадком України, є твір Кирила Третяка "Мінливе обличчя міста, або доля київських фасадів". У ньому зібрані матеріали проведеного дослідження щодо перебудов і реконструкцій споруд Києва протягом останніх століть. Ви дізнаєтеся, як змінився вигляд міста, які елементи декору фасадів було втрачено чи навпаки — що з'явилося. Книжка буде дуже доречна також для тих, хто цікавиться історією та архітектурою Києва.