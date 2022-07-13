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Российские оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на позиции Вооруженных сил Украины и много пьют алкогольных напитков.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким.

"Отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство", - отметил Генштаб. Также оккупанты жалуются на неэффективность своих атак на украинские позиции.
ForUm

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