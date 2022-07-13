также в разделеАктуально
Значення інвестиційних фондів для економіки України 23
Как понять, что твой партнер тобой манипулирует 56
На что обратить внимание при выборе смарт-часов? 43
Виды и назначение зачистных кругов 31
Интернет-маркетолог - это кто и чем занимается? - Hillel.ua 77
Какие филлеры пользуются спросом в Украине 98
Образование в Великобритании 149
Ремонт стиральной машинки Atlant при ошибке «door» или F11 125
Купить люстру в Киеве, Украине | Svetilnikof 72
Модульная металлочерепица – современный вид кровельного покрытия 97
Заказать цветы в Испанию вместе с Annetflowers 99
Эффективное лазерное удаление светлых волос в EpiLaser 190
Выбор и покупка домкрата — несколько важных советов 92
УЗИ во время беременности: что следует знать? 89
Качественная кассовая лента - залог длительной работы вашего оборудования 99
Правила выбора запчастей для бойлеров 141
Как лучше всего практиковать разговорный английский 63
Виниры: что это такое и для чего их используют 92
\

Хотя в целом для работы с криптовалютой (ее отправки и получения) не нужно ничего, кроме кошелька, сегодня этим уже дело не ограничивается. Современные криптовалютные торговые платформы дают возможность покупать, продавать цифровые активы за фиатные деньги, зарабатывать на них пассивный доход, участвовать в стейкинге или майнинге и многое другое. Рассмотрим их функционал и предназначение более подробно.

Что такое криптовалютные платформы

Чаще всего под криптоплатформами понимают биржи, хотя могут быть также другие варианты, например, платформы для криптокредитов.

Централизованные биржи сегодня – это мощные многофункциональные площадки, которые включают или могут включать:

  • Инструменты для торговли криптовалютой на спотовом рынке.
  • Инструменты для торговли производными контрактами на рынке фьючерсов.
  • p2p-торговлю.
  • Покупку криптовалюты напрямую с банковской карты.
  • Ботов для автоматической торговли.
  • Децентрализованные свопы.
  • Торговые турниры с денежными призами.
  • Майнинг-пул и стейкинг-пул.
  • IEO-площадка для запуска новых проектов.
  • Криптозаймы.
  • NFT-платформу.
  • Пластиковые карты.

Таким образом, одна платформа может стать полноценным местом для любых торгово-инвестиционных операций с криптовалютой.

Риски криптоплатформ

При всем удобстве и функциональности, такие площадки имеют свои недостатки и риски. Можно выделить три основных из них.

Во-первых, централизованные платформы сами хранят у себя ключи пользователя, дающие доступ к криптовалюте. При хакерской атаке они могут быть украдены, и вернуть активы потом будет проблематично, если вообще возможно.

Во-вторых, самые крупные площадки обычно требуют подтверждения личности клиента. Регуляторы, которым они подчиняются, не допускают анонимной работы с цифровыми монетами, особенно если клиент оперирует крупными суммами.

В-третьих, аккаунты на криптовалютные платформах могут блокироваться по политическим и юридическим причинам, как это произошло на некоторых биржах с аккаунтами россиян в 2022 году.

Заключение

Несмотря на риски, без криптоплатформ невозможно представить себе сегодняшнюю блокчейн-экосистему. Именно там происходят все ключевые операции, институциональные сделки, розничная торговля. Именно там формируется рыночный курс цифровых активов. С верификацией личности приходится смириться, а чтобы не потерять свой капитал в результате взлома или блокировки, лучше хранить большую часть монет на внешнем кошельке, чем на централизованной платформе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6