Хотя в целом для работы с криптовалютой (ее отправки и получения) не нужно ничего, кроме кошелька, сегодня этим уже дело не ограничивается. Современные криптовалютные торговые платформы дают возможность покупать, продавать цифровые активы за фиатные деньги, зарабатывать на них пассивный доход, участвовать в стейкинге или майнинге и многое другое. Рассмотрим их функционал и предназначение более подробно.

Что такое криптовалютные платформы

Чаще всего под криптоплатформами понимают биржи, хотя могут быть также другие варианты, например, платформы для криптокредитов.

Централизованные биржи сегодня – это мощные многофункциональные площадки, которые включают или могут включать:

Инструменты для торговли криптовалютой на спотовом рынке.

Инструменты для торговли производными контрактами на рынке фьючерсов.

p2p-торговлю.

Покупку криптовалюты напрямую с банковской карты.

Ботов для автоматической торговли.

Децентрализованные свопы.

Торговые турниры с денежными призами.

Майнинг-пул и стейкинг-пул.

IEO-площадка для запуска новых проектов.

Криптозаймы.

NFT-платформу.

Пластиковые карты.

Таким образом, одна платформа может стать полноценным местом для любых торгово-инвестиционных операций с криптовалютой.

Риски криптоплатформ

При всем удобстве и функциональности, такие площадки имеют свои недостатки и риски. Можно выделить три основных из них.

Во-первых, централизованные платформы сами хранят у себя ключи пользователя, дающие доступ к криптовалюте. При хакерской атаке они могут быть украдены, и вернуть активы потом будет проблематично, если вообще возможно.

Во-вторых, самые крупные площадки обычно требуют подтверждения личности клиента. Регуляторы, которым они подчиняются, не допускают анонимной работы с цифровыми монетами, особенно если клиент оперирует крупными суммами.

В-третьих, аккаунты на криптовалютные платформах могут блокироваться по политическим и юридическим причинам, как это произошло на некоторых биржах с аккаунтами россиян в 2022 году.

Заключение

Несмотря на риски, без криптоплатформ невозможно представить себе сегодняшнюю блокчейн-экосистему. Именно там происходят все ключевые операции, институциональные сделки, розничная торговля. Именно там формируется рыночный курс цифровых активов. С верификацией личности приходится смириться, а чтобы не потерять свой капитал в результате взлома или блокировки, лучше хранить большую часть монет на внешнем кошельке, чем на централизованной платформе.