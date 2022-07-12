Правоохоронці порушили наразі понад 900 кримінальних проваджень за новою статтею про колабораційну діяльність під час війни.
"Наразі щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних органах влади", - повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Всього притягнуто до відповідальності 163 особи. Однак більшість підозрюваних перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому засудження відбувається заочно.
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