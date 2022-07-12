также в разделеПолитика
За игнорирование сигналов воздушной тревоги в Украине предлагают сажать на 8 лет 6
Рада ЄС ухвалила надання Україні першого мільярда євро 9
Бывшие нардепы уличены в угольном бизнесе с оккупантами 16
Зеленський наказав військовим деокупувати південь України 33
Байден попросит на Ближнем Востоке военную технику для Украины 40
Россия остановила прокачку газа по "Северному потоку" 39
Андрей Ярмоленко и Сборная Украины по футболу поддержали благотворительный аукцион Николая Тищенко 85
Лаврова образили на міністерській зустрічі G20: він їде достроково 101
Ни один гражданин России пока не подался на украинскую визу 47
"Нужны грузовики", – Виталий Ким попросил Николая Тищенко в Париже собрать деньги на технику для ВСУ 61
Угорщина пояснила, чому не дає зброю Україні 88
Зеленский обещает разобраться с решением Генштаба о запрете свободного передвижения военнообязанных 94
Арестович считает, что крупных успехов у российской армии больше не будет 131
Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна 98
Николай Тищенко ответил «Слідство.інфо»: Экспертиза подтвердила, что бронежилеты качественные 151
Блогер Хурсин выразил обеспокоенность судьбой 500 млн, собранных на «Байрактары» 196
Николай Тищенко предостерег белорусов от нападения на Украину 136
Британия готова помочь Украине разминировать побережье для экспорта зерна 133

Правоохоронці порушили наразі понад 900 кримінальних проваджень за новою статтею про колабораційну діяльність під час війни.

 "Наразі щоденно вноситься в реєстр близько 10 нових кримінальних проваджень, загалом же їх понад 900. Серед найпоширеніших проявів такої діяльності – допомога армії РФ, поширення російської пропаганди, добровільна участь в окупаційних органах влади", - повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Всього притягнуто до відповідальності 163 особи. Однак більшість підозрюваних перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому засудження відбувається заочно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8