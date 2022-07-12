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У Чорному морі противник утримує у готовності до ракетних ударів сім носіїв оперативно-тактичних ракет Калібр. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до завдання ракетних ударів сім носіїв оперативно-тактичних ракет Калібр і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконно контролюючи Азовське море та оголосивши його закритим для цивільного судноплавства, Росія продовжує забезпечувати рух цивільних суден через його акваторію у своїх інтересах. Рух здійснюється з вимкненими системами автоматичної ідентифікації (AIS).
ForUm

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