За словами одного з джерел, Путін "добре пам'ятає 1990-ті" і не хоче, щоб у країні з'явився "другий генерал Лебідь", якому на виборах-1996 вдалося отримати майже 15% голосів, а потім стати губернатором Красноярського краю.

Зазначається, що через цей страх Путіна російське телебачення та інші підконтрольні владі ЗМІ майже не повідомляють про дії вищого військового керівництва на фронті. Сам склад командування більше трьох місяців зберігався в секреті, поки в червні офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков не повідомив, що угрупованням військ Центр командує генерал-полковник Олександр Лапін, а Південним угрупуванням військ командує генерал армії Сергій Суровикін.

"Якби якийсь генерал постійно був на слуху, часто з'являвся в новинах, він би неминуче став популярним. Став би автором перемог. Чи мало у що така популярність могла вилитися серед тих, хто підтримує війну", - пояснює одне з джерел видання.

Він нагадує, що у 1990-ті роки генерали могли істотно впливати на політичну ситуацію, використовуючи свою популярність як ресурс: "Зараз такий персонаж міг би заявити: а давайте всіма силами на Київ. Або навпаки - настав час подумати про мир. До бойового генерала багато хто б прислухався. Це [у Кремлі] нікому не потрібно".

Тому росЗМІ переважно розповідають про досягнення офіцерів та солдатів, залишаючи найвище військове керівництво у тіні.