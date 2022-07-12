также в разделеПолитика
Данилов обещает оккупантам деморализацию и демилитаризацию 25
За игнорирование сигналов воздушной тревоги в Украине предлагают сажать на 8 лет 16
МВС вже знайшла майже тисячу колаборантів 18
Рада ЄС ухвалила надання Україні першого мільярда євро 17
Бывшие нардепы уличены в угольном бизнесе с оккупантами 27
Зеленський наказав військовим деокупувати південь України 46
Байден попросит на Ближнем Востоке военную технику для Украины 53
Россия остановила прокачку газа по "Северному потоку" 52
Андрей Ярмоленко и Сборная Украины по футболу поддержали благотворительный аукцион Николая Тищенко 95
Лаврова образили на міністерській зустрічі G20: він їде достроково 104
Ни один гражданин России пока не подался на украинскую визу 53
"Нужны грузовики", – Виталий Ким попросил Николая Тищенко в Париже собрать деньги на технику для ВСУ 81
Угорщина пояснила, чому не дає зброю Україні 93
Зеленский обещает разобраться с решением Генштаба о запрете свободного передвижения военнообязанных 103
Арестович считает, что крупных успехов у российской армии больше не будет 133
Боррель: ЄС звільняється від залежності, що гальмувала рішення проти Путіна 101
Николай Тищенко ответил «Слідство.інфо»: Экспертиза подтвердила, что бронежилеты качественные 153
Блогер Хурсин выразил обеспокоенность судьбой 500 млн, собранных на «Байрактары» 198

Президент Володимир Путін боїться, що хтось із генералів, які керують російськими військами в Україні, набуде в суспільстві авторитету та популярності і перестане йому підкорятися. Про це із посиланням на джерела у Кремлі повідомляє видання Медуза.

За словами одного з джерел, Путін "добре пам'ятає 1990-ті" і не хоче, щоб у країні з'явився "другий генерал Лебідь", якому на виборах-1996 вдалося отримати майже 15% голосів, а потім стати губернатором Красноярського краю.

Зазначається, що через цей страх Путіна російське телебачення та інші підконтрольні владі ЗМІ майже не повідомляють про дії вищого військового керівництва на фронті. Сам склад командування більше трьох місяців зберігався в секреті, поки в червні офіційний представник Міноборони Ігор Конашенков не повідомив, що угрупованням військ Центр командує генерал-полковник Олександр Лапін, а Південним угрупуванням військ командує генерал армії Сергій Суровикін.

"Якби якийсь генерал постійно був на слуху, часто з'являвся в новинах, він би неминуче став популярним. Став би автором перемог. Чи мало у що така популярність могла вилитися серед тих, хто підтримує війну", - пояснює одне з джерел видання.

Він нагадує, що у 1990-ті роки генерали могли істотно впливати на політичну ситуацію, використовуючи свою популярність як ресурс: "Зараз такий персонаж міг би заявити: а давайте всіма силами на Київ. Або навпаки - настав час подумати про мир. До бойового генерала багато хто б прислухався. Це [у Кремлі] нікому не потрібно".

Тому росЗМІ переважно розповідають про досягнення офіцерів та солдатів, залишаючи найвище військове керівництво у тіні.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20