Современное западное оружие оказывает сразу три эффекта на врага — это деморализация и демилитаризация российской армии, а также деоккупация наших территорий.

Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter, пишут "Украинские новости".

"Деморализация, демилитаризация и деоккупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время", — написал он.

Данилов признал, что у России больше оружия, но это преимущество нивелируется точностью украинской артиллерии.

"Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали", — добавил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что количественное преимущество российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью.