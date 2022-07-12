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Депутат Верховной Рады Сергей Кузьминых (фракция "Слуга народа") предлагает сажать должных лиц предприятий в тюрьму до 8 лет за игнорирование воздушных тревог.

Об этом говорится в законопроекте №7546 от 11 июля, передают Українські Новини.

За нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином – субъектом предпринимательской деятельности в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей предлагается наказывать:

- штрафом от 17 тыс. гривен до 51 тыс. гривен (1000-3000 необлагаемых минимумов доходов граждан)

- исправительными работами до 2 лет;

- ограничением или лишением свободы до 3 лет;

Тоже нарушение, совершенное повторно, или если оно повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, будет караться лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

"Последние события в городе Кременчуге на Полтавщине, когда днем 27 июня рашистские войска нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру "Амстор", в котором находилось большое количество посетителей, показали, что пренебрежение руководством торгового центра оповещение о воздушной тревоге привело к гибели 21 человека и одного лица, остающегося пропавшим без вести", - говорится в пояснительной записке.
ForUm

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