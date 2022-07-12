Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время
Экономика
За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море. Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України. Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗС.
Вона відзначає, що використання зазначеного каналу стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний, адже острів має стратегічне значення, оскільки дозволяє контролювати надводну та частково повітряну обстановку на Півдні України, чим і користувався окупант блокуючи рух цивільних суден в південній частині нашої країни.
"Раніше, через блокаду цивільного судноплавства, світовим компаніям з морського транспортування довелося використовувати канал Суліна, що призвело до скупчення великої кількісті суден та значного перевантаження каналу, - йдеться в повідомлені. - Зазначимо, що через російську агресію та блокаду в Чорному морі в українських портах були заблоковані мільйони тон українського зерна, значна частина якого призначалася для Всесвітньої продовольчої програми ООН для боротьби з світовою кризою. Частково відновивши експорт агропродукції річковим шляхом, Україна, тим самим, допомагає у вирішенні світової кризи – голодом. Нажаль, більшість портів нашої країни досі залишаються закритими, а деякі з них окуповані, ворог намагається маніпулювати інформацією про начебто жести "доброї волі", для деблокування експорту української сировини морськими шляхами. Водночас, підрозділи рф продовжують наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури та цивільним судам у Чорному морі. Як приклад, нещодавно ворог наніс ракетний удар по бункеровщику «Millennial Spirit», прапор Молдова, після чого він затонув.
Не зважаючи на агресію рф, наша країна продовжує роби ти все можливе для вирішення проблеми голоду в світі".
7