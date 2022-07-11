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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается обсудить с лидерами стран Ближнего Востока возможность предоставления Украине оставшихся у них запасов советской военной техники.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Аналитики и чиновники из разных стран считают, что из-за повышения уровня усталости от войны в Украине в Америке и Европе будет трудно сохранить прежний уровень материальной поддержки украинской армии.

По некоторым оценкам, принятой Конгрессом США военной помощи для Украины может хватить до второго квартала 2023 года. Главным вопросом остается то, как долго смогут продолжаться поставки оружия и боеприпасов без ухудшения боеготовности самих США.

По этой причине американские чиновники призывают другие страны предоставить оставшиеся у них запасы оружия советского производства, с которым украинские военные лучше знакомы, сообщают "Украинские новости".

Издание пишет, что этот вопрос будет стоять на повестке дня встречи Байдена с лидерами арабских стран. Встреча состоится на следующей неделе.

 
ForUm

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