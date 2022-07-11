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Газопровод "Северный поток" будет остановлен на плановое обслуживание в понедельник утром, 11 июля. Работы продлятся до утра 21 июля.

Об этом сообщает ТАСС.

На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме около 40 млн куб. м в сутки, заявляют в "Газпроме".

Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" (оба газопровода также прошли плановые ремонты в мае и июне) предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Профилактически остановки для техобслуживания газопровода проводятся раз в год и затрагивают всю цепочку добычи и доставки газа, однако на фоне энергетического шантажа, в ЕС опасаются, что Россия воспользуется ремонтом для полного прекращения поставок.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.
ForUm

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