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Минулої ночі, починаючи з 3:40, російські окупаційні війська завдали 3 ракетні удари по Харкову, повідомивголова ОВА Олег Синєгубов.

"Усі - виключно по цивільних об'єктах, це абсолютний тероризм!... Дані щодо постраждалих уточнюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі, пише "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що перша ракета зруйнувала приміщення школи у Слобідському районі. Близько 4 ранку ще одна ракета влучила до 6-поверхового житлового будинку. В результаті повністю зруйновано один із під'їздів. Наразі на місці працюють екстрені служби, з-під завалів службовці ДСНС врятували 86-річну жінку. Крім того, в Основ'янському районі Харкова ракета влучила в землю неподалік складських приміщень, вибиті вікна, попередньо постраждалих немає.

Крім того, протягом доби окупанти масово обстрілювали населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області. Постраждали житлові будинки, господарські споруди, об'єкти АПК. Сталося кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава та очерет. У Богодухівському районі в результаті обстрілу було поранено та госпіталізовано 41-річного чоловіка.

 
ForUm

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