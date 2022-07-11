В любых отношениях (семейных и профессиональных) часто прослеживаются манипуляции с одной из сторон – это подтверждают психологи. Замечали, как делали что-то, чего на самом деле не хотели? Еще и думали, что это в будущем принесет пользу, что это вынужденная необходимость? Когда в итоге вы получаете результат, который вам вовсе не был нужен, знайте – возможно вами манипулировали.

Признаки манипуляции

И без консультации психотерапевта можно понять, что приписывание вины, игры “я с тобой не разговариваю”, обидки, грубая лесть – это манипуляция. Однако есть и скрытые способы внешнего воздействия, которые распознать будет сложнее:

Прием “если любишь, то…”. В этом случае партнер признает кого-то или что-то “святым” (маму, детей, посиделки с друзьями и т.п.). Т.е. не дают возможности оспорить вопрос и не дают права собственного принятия решений. Здесь нужно дать понять, что любовью не торгуют. Манипуляция надеждой. Яркий пример – партнер опасается обидеть другого отказом. Так, например, бесперспективные отношения легко длятся не один год. И здесь важно условиться о временных рамках принятия решения. Саркастические либо иронические насмешки. Эти уловки часто используют, чтобы вынудить партнера повести себя агрессивно или устроить истерику, после чего обвинить в ненадлежащем поведении и вызвать чувство вины. После этого получить желаемое от человека намного проще. Уход от разговора и перевод стрелок – манипуляция психологического агрессора. На простое возмущение в ответ вы получаете ярлык истерички, скандалистки и прочее. А манипулятор откажется от решения проблемы, пока вы не успокоитесь и не вернете нормальный тон. На самом деле манипулятор боится взять на себя ответственность и выйти из зоны комфорта. Смещение акцентов. Часто данным видом манипуляции пользуются СМИ, окрашиваю новость в нужные эмоциональные краски. Так важное событие может девальвироваться, а незначительное преподносится. Выявить такое влияние поможет оценка собственного психологического состояние перед таким событием и после. Если заметны кардинальные изменения, то имела место манипуляция.

Главное оружие в борьбе с манипуляторами – развивать критическое мышление. Зная перечисленные уловки и верно избегая их, можно даже научиться манипулировать манипулятором.

Если вы чувствуете, что самостоятельно разобраться в данном вопросе не можете, то рекомендуем записаться к психологу.

Источник: сайт психологов Meclee.com