Современные технологии сегодня используются в широком спектре устройств. Не стали исключением и часы. В отличие от классического аксессуара со стрелочным циферблатом, подобное устройство отличается большой функциональностью. Большинство моделей могут соединяться по беспроводному каналу связи со смартфоном, что делает управление часами еще проще, открывает новые возможности.

Стильные и функциональные смарт часы быстро завоевали любовь покупателей. Этот аксессуар подойдет на каждый день. Есть модели для занятий спортом, использования в экстремальных условиях. Нужно знать, на что обратить внимание при выборе.

Важные вопросы при выборе смарт-часов

Смарт-часы позволяют не только контролировать время. Это устройство, которое позволяет оставаться на связи, планировать периоды активности и отдыха, следить за физическими показателями. Обратить внимание при выборе модели стоит на следующие факторы:

Тип экрана. Дисплей бывает монохромным и цветным. Выбор зависит от личных предпочтений и бюджета, выделенного на покупку.

Дизайн. Дисплей может быть круглым, вытянутым, изготовленным из алюминия, пластика, керамики. Нужно выбирать модель в соответствии со стилем одежды, условиями эксплуатации. Есть модели для женщин, мужчин, унисекс.

Класс защиты. Чем экстремальнее условия эксплуатации, тем выше должен быть класс защиты. Если планируется нырять и плавать с часами на запястье, стоит выбирать модель с классом защиты IP68.

Время автономной работы. Например, батарея емкостью 400 мАч обеспечит работу гаджета в течение 96 часов.

Важно также обратить внимание на операционную систему, которая должна соответствовать ОС смартфона.

Цена смарт-часов

На стоимость модели влияет несколько факторов. Чем знаменитее производитель, тем больше стоит гаджет. Стоит учитывать, что модели малоизвестных брендов могут иметь менее высокое качество.

Но реальность такова, что большинство китайских производителей сегодня научились делать качественные устройства. Поэтому не стоит гнаться за известностью производителя. Вполне можно купить недорогие и качественные часы на каждый день менее именитого бренда.

На цену влияет набор функций смарт-часов. Чем шире возможности устройства, тем выше стоимость. Поэтому нужно решить, какие функции нужны, а без каких можно обойтись.

Качество корпуса, его степень защиты от воды и других неблагоприятных факторов тоже влияет на цену. Чем в более экстремальных условиях можно эксплуатировать часы, тем они будут стоить больше. При выборе важно учитывать собственные потребности и выделенный бюджет.