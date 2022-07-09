Все углошлифовальные машинки, известные обывателю как болгарки, используют в качестве дополнительного оснащения специальные съемные диски. Их основное назначение - рез, зачистка поверхностей или шлифовка. Зачистной круг используется чаще всего для обдирки и очистки поверхностей, устраняя дефекты и неровности после обрезки материала, сваривания металла и для подготовки заготовок к дальнейшему окрашиванию. Используются круги для зачистки по древесине разных пород, по алюминию, для нержавейки, для устранения заусениц и окалин, старой краски и многое другое. Многие мастера применяют их на станциях техобслуживания при ремонте машин для зачистки ржавчины с капота и крыльев.

Представленные аксессуары рекомендованы в большом разнообразии, подразумевая различную сферу применения. Чтобы сделать правильный выбор, пользователь должен разбираться в разновидностях продукции этого плана.

Ключевые виды зачистных дисков

Рассматривая вопрос классификации устройств данного типа, следует принимать во внимание несколько факторов - их формат, и задачу, которую исполняют сами диски. С точки зрения конфигурации круг для болгарки встречается в таких вариантах:

композитные - являют собой диск из цельного полотна, обработанный по поверхности абразивом определенной зернистости; модели с обозначением «В» означают отсутствие упрочнения, «BF» - наличие его или армирования;

лепестковые - рабочая часть устройства напоминает цветочные лепестки, расположенные по кругу; используются для обработки объемных заготовок;

кордовые щетки - обдирочные устройства, содержащие жесткий нейлоновый ворс, которые отлично счищают коррозию.

Для достижения точной балансировки во время эксплуатации абразивные диски дополнительно укрепляются. Такие армированные изделия отличаются повышенной прочностью, и при повышении интенсивности работ не рвутся в процессе.

В зависимости от формата решаемой задачи, диски также подразделяются на обдирочные, шлифовочные и полировочные. Первый вариант позволяет выполнять черновые работы, удаляя старую въевшуюся краску, коррозийные отложения или утратившую внешний вид отделку. Зачистной шлифовальный круг обеспечивает подготовку поверхности к окрашиванию или покрытию лаком. Полировальные модели дают возможность провести финишные работы по созданию блеска и лоска на обработанной поверхности.

Ведущую роль этой классификации играет степень зернистости. Показатель в F12-F36 указывает на наличие абразива с зернами величиной в 2000-500 микрон, Р24-Р80 - от 764 до 201 микрон.

Особенности производства зачистных дисков

Основную часть этого расходника изготавливают преимущественно из порошковых составляющих, дополняемых прочными смолами. Отдельные варианты производятся из нетканого полотна, усиленного смолой. Также покупателям предлагаются зачистные коралловые круги, структура которых похожа на сплетение морских кораллов. Пористая основа не допускает забивания отходами, поэтому с очисткой ржавчины такие изделия справляются на отлично.

Поверхность кругов покрывается абразивом в виде кремниевого карбида, бакелита или оксида алюминия. Они дополняются скрепляющими полимерными добавками, во много раз увеличивающих эксплуатационный срок и эффективность действия устройства. Эластичные диски выполняются из крепкой резины, а вместо абразива преимущественно применяется рифление.

Центральная часть с определенным посадочным диаметром чаще всего являет собой небольшой круг из оцинкованной стали. Получить полную информацию, из чего изготавливался продукт, и какими пользовательскими свойствами он обладает, можно при помощи маркировки, нанесенной производителем непосредственно на поверхность диска.

Размерный диапазон расходников, используемых для зачистки металла и другого рабочего сырья, представлен изготовителями в таком формате:

диаметр диска - от 10 до 40 см;

толщина - от 6 мм;

допустимая скорость вращения - от 40 до 100 метров в секунду.

При выборе таких изделий во внимание принимается площадь, которую устройство сможет обработать за один заход. Также немаловажна мощность и вид оборудования, для какого подбирается устройство.

О чем говорит маркировка?

Краткие сведения от производителя дают возможность покупателю определиться с конструкционными особенностями изделия, его размерными параметрами, типом и величиной зерна, жесткости, максимальной рабочей скоростью. Данные маркировки скажут о следующем:

число на один или два знака - вид диска;

размер внутреннего диаметра, определяемый в миллиметрах;

два разных индекса из сочетания цифр и букв - тип и зернистость абразива;

латинская буква - степень жесткости;

цифра - максимальная скорость вращения в метрах за секунду.

Самое важное правило выбора зачистного диска для болгарки - его размеры должны точно соответствовать параметрам инструмента. Категорически запрещено применять дополнительные детали для закрепления круга, или монтировать на УШМ диски с не подходящей скоростью вращения. Это может спровоцировать травмоопасные ситуации во время работы.