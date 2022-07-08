Ни один гражданин России не подал заявку на получение визы после введения Украиной визового режима. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Очень показательный момент - за семь дней функционирования визового режима на всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы подался на получение украинской визы", - сказал он.

При этом, по словам дипломата, в целом от россиян было больше 100 звонков в министерство, посольства Украины в разных странах с просьбой разъяснить правила въезда, однако ни одной заявки не поступило, сообщают "Украинские новости".

"Это демонстрирует, до какого уровня агрессия Путина довела отношения не между нашими государствами, а нашими народами, и, собственно, отношение россиян к нам", - отметил Кулеба.