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В июне 2022 года продажи электромобилей увеличились на 69% до 1 055 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В июне украинские номерные знаки получили 1 055 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из этого количества легковых автомобилей – 958 шт. и 97 коммерческих автомобилей. По отношению к июню прошлого года регистрации легковых электромобилей увеличились на 65%, а коммерческих в 2,4 раза. В регистрациях легковых электромобилей доля новых составила 14% по сравнению с 10% годом ранее. В коммерческом сегменте, как и в прошлом, только два автомобиля были новыми", - говорится в сообщении.
ForUm

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