Російська армія за минулу добу втратила 250 осіб особового складу, 35 танків, 14 бронемашин, 13 артсистем. При цьому найбільших втрат противник зазнав на краматорському напрямку. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно становлять: особового складу майже 36 900 (+250) осіб ліквідовано; танків – 1 637 (+35) од,; бойових броньованих машин – 3 811 (+14) од., артилерійських систем - 828 (+13) од,; РСЗВ - 247 (+0) од.; засобів ППО - 107 (+0) од.; літаків - 217 (+0) од.; вертольотів – 187 (+0) од.; БПЛА оперативно-тактичного рівня - 669 (+2); крилатих ракет - 155 (+0); кораблів/катерів - 15 (+0) од.; автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 (+20) од.; спеціальної техніки – 66 (+0)", - повідомляє Генштаб.

Найбільших втрат противник зазнав на краматорському напрямку.