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Ударна авіація Повітряних сил у четвер, 7 липня, знищила склад боєприпасів, 16 одиниць техніки й десятки противників на східному напрямку, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"7 липня бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 Повітряних сил Збройних Сил України завдали ракетно-бомбових ударів на східному напрямку. Уражено бойові позиції окупантів, вісім танків, вісім бойових броньованих машин, польовий склад боєприпасів та живу силу ворога", - йдеться у повідомленні у фейсбуці, пише "Інтерфакс-Україна".

 
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