У РФ суд закрив важливий термінал для експорту нафти з Казахстану до Європи.

Зазначається, що Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) за рішенням Приморського районного суду Новоросійська призупинить діяльність морського терміналу на 30 діб через порушення, нібито виявлені Ространснаглядом під час оцінки технічного стану небезпечних виробничих об'єктів та дотримання екологічних вимог під час їхньої експлуатації.

Казахстан має великі запаси нафти, але не має виходу на море, крім Каспійського. Нафта експортується з Казахстану через термінал у Новоросійську Чорному морі, пише "Кореспондент".

КТК - це основний експортний маршрут для казахстанської нафти, на неї припадає понад 80% від обсягів, що прокачуються трубопроводом. Потужність трубопроводу становить 67 млн тонн нафти на рік.

Трубопроводом Тенгіз - Новоросійськ поставляється понад дві третини всієї експортної нафти Казахстану.

За день до того, як районний суд Новоросійська ухвалив призупинити діяльність Каспійського трубопровідного консорціуму, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, що Казахстан готовий використати свій вуглеводневий потенціал з метою стабілізації ситуації на світових та європейських ринках.

За словами Токаєва, країна прихильна до розвитку стійких зв'язків з Євросоюзом - найбільшим торговим партнером Казахстану.