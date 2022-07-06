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Президент Владимир Зеленский попросил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины больше не принимать решений, которые могут вызвать непонимание и вопросы в обществе. 

"Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение.

Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", — говорится в сообщении, пишут "Украинские новости".

Напомним, 5 июля представитель Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Хлысь сообщил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).
ForUm

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