Президент Владимир Зеленский попросил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины больше не принимать решений, которые могут вызвать непонимание и вопросы в обществе.

"Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение.

Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", — говорится в сообщении, пишут "Украинские новости".

Напомним, 5 июля представитель Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Хлысь сообщил, что для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП).