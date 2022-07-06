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Українські військові знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївську область, повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України.

"6 липня близько 03:20 воїни зенітного ракетного підрозділу "Повітряне командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївську область. Ракети було випущено з російського підводного човна в акваторії Чорного моря", - зазначено в його повідомленні у фейсбуці, пише "Інтерфакс-Україна". 

 
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