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Советник главы Офиса Президента Алексей Аристович считает, что установление контроля над городом Лисичанск Луганской области — это последний крупный успех армии РФ в этой войне. 

Соответсвующее заявление Аристович сделал в интервью российскому журналисту Марку Фейгину.

"Я выскажу смелое предположение... Это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный успех имеется в виду, когда город берут какой-нибудь", — сказал Аристович.

 Он отметил, что оккупанты, возможно, в состояние захватить еще несколько сел, пишут "Украинские новости". 

"Я просто знаю, что у них творится в войсках... Я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город", — подчеркнул он.

 
ForUm

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