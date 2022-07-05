Советник главы Офиса Президента Алексей Аристович считает, что установление контроля над городом Лисичанск Луганской области — это последний крупный успех армии РФ в этой войне.

Соответсвующее заявление Аристович сделал в интервью российскому журналисту Марку Фейгину.

"Я выскажу смелое предположение... Это последний успех российской армии на территории Украины. Крупный успех имеется в виду, когда город берут какой-нибудь", — сказал Аристович.

Он отметил, что оккупанты, возможно, в состояние захватить еще несколько сел, пишут "Украинские новости".

"Я просто знаю, что у них творится в войсках... Я не знаю, где они возьмут оперативные резервы, чтобы взять еще один город", — подчеркнул он.