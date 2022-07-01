Замглавы фракции «Слуга народа» Николай Тищенко спустя две недели отреагировал на скандальный сюжет проекта «Слідство.інфо» относительно качества бронежилетов, которые он якобы передал на нужды ТРО города Киев. Об этом он сообщить у себя в соцсетях.

В своем обращении к журналистам политик объяснил, почему так долго молчал. Оказывается, после выхода материала он передал аналогичные бронежилеты на экспертизу.

«Несколько недель назад меня удивило одно журналистское расследование о якобы некачественных бронежилетах, которые я, якобы, передал на нужды ТРО города Киева. Я не стал сразу кидаться обвинениями, потому что в первые месяцы войны мы все осваивали новые навыки и новые термины. Могла быть ошибка с моей стороны? Могла. Я решил проверить сам качество бронежилета. Для этого купил амуницию того же производителя с идентичными параметрами, которые фигурировали в сюжете. Бронежилет я отдал на независимую экспертизу, не указывая заказчика», - пишет нардеп.

Согласно полученным выводам, бронежилет высокого класса защиты.

К посту Николай Тищенко подкрепил официальные выводы и фото. По его мнению, это позволяет сделать вывод, что информация, озвученная «Слідство.інфо» носит манипулятивный характер.

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«Я понимаю, что журналистам сейчас нелегко и ловить хайп на моем имени – это самое простое, что можно придумать. Но прошу это прекратить хотя бы в условиях войны. Наш фонд «Дорога мира» уже передал на нужды ВСУ сотни высококачественной амуниции. Я уверен, что она не раз спасала жизнь нашим героям. Кого спасло вранье журналистов «Слідство.інфо» – вопрос», - заявил Тищенко и пообещал, что данные по экспертизе будут разосланы в редакции основных украинский СМИ.

Напомним, журналисты «Слідство.інфо» утверждали, что бронежилет, который Николай Тищенко купил для ТРО, можно пробить ножом.