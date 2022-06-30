Каждая женщина стремится к совершенству, используя для этого все доступные ей способы. Особую роль в её арсенале играют филлеры цена на которые очень варьирует в зависимости от состава и дозировки. Существует настолько огромное количество препаратов, что простому потребителю разобраться в них очень сложно не имея дополнительной подготовки. Какие же средства можно приобрести на украинском рынке и, стоит ли это делать?

Учитывая химическую структуру и особенности влияния активных веществ, филлеры принято разделять на следующие виды:

аутологичные;

рассасывающие;

те, которые не рассасываются;

длительно рассасывающиеся.

Характеристики и классификация

Самые непопулярные среди существующих препаратов – небиодеградирующие филлеры. В их составе присутствуют силиконовые наполнители или другие синтетические компоненты, которые абсолютно чужды человеческому организму. Однако, такие препараты считаются безопасными. Они не содержат животных белков или токсинов, которые способны вызвать аллергические реакции. Более того, подобные средства гарантируют получение долговременного визуального эффекта, введение с помощью техники микрокапель позволяет эффективно восстановить объёмы. Если же говорить о недостатках, следует обратить внимание на то, что филлеры не рассасываются после инъекций, следовательно, способны стать причиною возникновения уплотнений вокруг импланта.

Если же говорить о популярности, наиболее востребованными остаются гели, которые способны вывестись из организма самостоятельно. Они могут содержать полимолочную или гиалуроновую кислоту, гидроксиапатит кальция и другие компоненты, что деградируют от влияния ферментативной системы. Саморассасывающиеся препараты гарантируют быстрый результат и редко отвергаются иммунной системой. Вы можете без проблем их приобрести на сайте fillers-medical. Филлеры способны исправить большинство эстетических недостатков:

убрать брыли и морщины;

увеличить объём и скорректировать овал лица;

ликвидировать шрамы;

увеличить губы.

Недостатки также имеются. Главным среди них считается недолговечность филлеров с гиалуроновой кислотой. Как правило, для их полного выведения достаточно 12-18 месяцев. Побочные реакции возникают крайне редко. Таковыми можно назвать гранулемы и эритемы, контурирование тканей.

Филлеры с поликапролактоном актуальны больше сорока лет. Они позволяют избавиться от глубоких морщин, а также уменьшить носогубные складки. Препараты длительного рассасывания сохраняются под кожей до 48 месяцев. С ними лицо омолаживается постепенно, ведь иммунная система далеко не сразу распознаёт введённые средства. Ферменты на них не воздействуют, но сами филлеры способны вызвать аллергию, т.к. содержат животные белки. Кроме того, синтетическая составная имеет свойство визуализироваться под кожей.

Немалый интерес вызывают и аутологические препараты. Их делают из тканей конкретного пациента. Контурная пластика с применением таких филлеров считается самой натуральной. Процедура обеспечивает стойкий и длительный результат, однако точно спрогнозировать сроки не реально, да и её делают очень редко в пределах нашей страны.

Как ни крути, но чаще всего клиенты отдают предпочтение филлерам с гиалуроновой кислотой в составе. Они очень распространены и доступны, имеют минимум противопоказаний. Стоит ли покупать подобные препараты? Определённо в этом есть смысл, если инъекции будут произведены специалистом. Каждый мечтает продлить свою молодость и, это – реально.