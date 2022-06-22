Annetflowers не просто дарит волшебное настроение, но и помогает сократить расстояние и соединить вместе влюбленные сердца. Преподнести изысканный букет роз, миниатюрные ромашки с конфетами и вином, волшебные пионы можно, даже если вы находитесь далеко от Пальма-де-Майорки, Сарагосы или Мадрида. Наш цветочный салон организовывает международную доставку цветов в Барселону https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/ispaniya/barselona/ Предлагаем заказать по выгодным ценам цветочную композицию в разном оформлении или фруктовые корзины.

Доставка цветов по Испании вместе с AnnetFlowers

Для нас нет ограничений или невозможного. Поэтому предлагаем покупателям из Украины заказать маме, родным и близким, возлюбленной, партнеру по бизнесу роскошный букет от профессиональных флористов “Аннетфловерс”

При выборе букета руководствуйтесь тематикой мероприятия, а также предпочтениями получателя. Наши мастерицы помогут определиться с выбором.

Для составления композиций, продуктовых корзин используем свежие растения, фрукты. Заказать предлагаем монобукеты из роз, пионов, ромашек, гербер. Или цветочное ассорти из ирисов, альстромерий, пионовидных роз.

Для оформления композиций используется крафтовая бумага, плетеная корзина, коробки в виде сердца, шляпные, квадратные, а также - классическая упаковка. После согласований пожеланий и требований к букету, приступаем к отправке подарка по указанному адресу.

Адресная доставка композиций в Испанию возможна в любое время. Заявка на создание букетов, продуктовых, фруктовых корзин принимается круглосуточно. Флористы “Аннетфловерс” при создании шедевров учитывают предпочтения заказчика. Цена букетов разная. Зависит от:

формы;

объема;

количества цветков;

размера композиции;

особенностей упаковочного материала;

города доставки.

Согласовать стоимость букета, оформить заказ, а также выбрать способ оплаты можно на официальном сайте нашего салона или, связавшись с менеджером по телефону.

Почему мы лучшие по международной доставке цветов?

Попытки заказать дешевый букет в разные города Испании приводят к сложностям и разочарованиям. Поскольку не каждый флористический салон, находящийся в Испании, гарантирует качество обслуживание и своевременную доставку букетов.

Салон Annetflowers ограждает вас от любых проблем, связанных со сборкой, оплатой и доставкой букета в другую страну.

Почему с нами выгодно сотрудничать?

Работаем с зарубежными компаниями без посредников. Преимущества для вас - выгодные цены и выбор продукции на любой вкус, цвет, кошелек. Возможность заказать подарок без ограничений. Доставим оперативно в любой город. Срочные заказы выполняем всего за 2 часа. К каждому букету прилагается бесплатный бонус - открытка с пожеланиями. Ассортимент композиций и возможность оформить адресную доставку. Отправка цветов осуществляется на современном автомобиле с системой кондиционирования.

Благодаря соблюдению правил отправки презентов, сохраняется качество и благоухание композиции https://www.annetflowers.com.ua/mezhdunarodnaya-dostavka/ispaniya/