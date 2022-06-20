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Восьмий апеляційний адміністративний суд (Львів) заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", повідомляє Міністерство юстиції України.

"Суд заборонив діяльність політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Відповідний позов Мін'юсту задовольнив Восьмий апеляційний адміністративний суд", - ідеться в повідомленні Мін'юсту в понеділок на сторінці у фейсбуці.

За інформацією міністерства, все майно, кошти й інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. "Це стосується й обласних, міських і районних організацій зазначеної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень", - зазначається у повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

Мін'юст нагадує, що загалом суд першої інстанції ухвалив рішення про заборону десяти проросійських політичних партій і тих, чия діяльність спрямована на підрив суверенітету України: "Опоблок", "Соціалісти", "Наші", "Держава", "Блок Володимира Сальдо", Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", Партія Шарія.
ForUm

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