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Сын директора Ровенской АЭС Евгений Павлишин избил пожилую женщину, которая приехала на отдых на Белое озеро.

Об этом у себя в Facebook написала дочь пострадавшей Александра Гончар.

"В тот момент, когда мой муж на передовой борется за наш спокойный сон, его 64-летняя теща и ее дочь жестоко были избиты во время отдыха на Белом озере. Жестоко, в данном случае, не просто слово, а факт того, что мои родные находятся в больнице в тяжелом состоянии и моя мама меня не узнает", - написала она. 

По ее словам, инцидент произошел из-за замечания. "Мужчина справлял свои естественные потребности под дверью дома в котором мама гостила, а на замечания пожилой женщины ответил грубой силой со словами "Ты что, не знаешь кто я!?". После того как пожилая женщина упала от удара на землю, "герой" продолжил наносить удары ногами. Но этого ему было мало, и он приложил свою физическую силу и к дочери, которая хотела вступиться за маму", - сообщила женщина.

Также Гончар сообщила, что обратилась в полицию с соответствующим заявлением. "Заявления в полицию написаны, пока органам власти доверяю, жду справедливого рассмотрения и понесения ответственности за совершенное данным лицом. А к данному "герою" нашего времени Павлишину Евгению имею вопрос: "Если имеешь физическую силу и закалку потрясать пожилую женщину, то почему бы не продемонстрировать свои таланты на передовой? Почему другие ребята должны прикрывать твою 5 точку от орков, пока ты здесь бьешь пожилых женщин?", - написала Гончар.

Также она обнародовала фото побоев. 

По данным редакции, нападавший Евгений Павлишин является сыном руководителя Ровенской АЭС Павла Павлишина.

 
ForUm

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