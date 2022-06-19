Удаление нежелательных волос на теле и лице – извечная проблема женщин. Методы борьбы с ней совершенствовались веками. В современной косметологии для решения этой задачи применяются высокоэффективные технологии. И если вы брюнетка, то это просто, но совсем недавно появился выход и для блондинок. Последнее слово среди инноваций, которое осуществляется в лучшей сети EpiLaser – гибридное 3D лазерное удаление светлых волос.

О лазерах

За последние два десятилетия методики постоянно совершенствовались, и в салонах Киева широко применяется лазерная аппаратная косметология.

Но до недавних пор, аппаратное удаление светлых волос было в числе противопоказаний. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы на форумах женщин в интернет ресурсах Украины и мира.

Устройства прошлых поколений действовали по одному принципу: направленный световой поток поглощался темным пигментом (меланином). Во время лазерной эпиляции, светлые волосы отражают значительную часть лучей, и разрушающее воздействие на их фолликулы оказывается минимальным. С появлением гибридного метода проблема ушла в прошлое.

Принцип 3D аппарата

Его уникальность в том, что дает высокое качество удаления при всех фототипах кожи и волос. Световые волны длиной 755, 808 и 1064 нанометра, соединенные в едином пучке, способны ежесекундно выдавать 3 локальных импульса против одного в аппаратах предшествующих поколений. Благодаря концентрации и точности светового пучка действие на фолликул несет разрушительный характер.

Эффект заметен уже после с первого раза, а после курса эпиляции волосяной рост прекращается навсегда. Отзывы клиенток не только Киева, но и других регионов Украины подчеркивают, прежде всего, эффективность и комфортность. Сапфировая насадка с охлаждающим эффектом обеспечивает безболезненность, не ослабляя влияние направленного луча на луковицу.

Преимущества

3Д эпиляция имеет неоспоримые достоинства:

безопасность;

безболезненность;

исключение ожогов и раздражения;

быстрота;

эффективность на темных и светлых волосах;

точное действие излучения;

доступность.

Единственным недостатком лазерного удаления волос светлых оттенков считается большая стоимость. Однако его следует сопоставить с платой за многократно повторяемые манипуляции другого порядка и конечный результат. В итоге цена оказывается даже более демократичной.

Подготовка

Несколько важных советов от косметологов:

За три недели до сеанса прекратить выщипивание волос (пинцетом, эпилятором, воском). 6 дней до процедуры запрещено загорать в солярии или на пляже. За 3 дня следует отменить все виды пилингов и скрабов. В день посещения салона необходимо побриться и не нужно наносить на кожу средства по уходу, особенно на масляной основе.

С осторожностью

При всей безопасности лазерного воздействия, процедура относится к разряду медицинских услуг, и содержит некоторые ограничения:

обилие родинок на обрабатываемом участке;

инфекционные заболевания, дерматиты;

беременность, кормление грудью;

прием антибиотиков;

непереносимость ультрафиолета.

Новейшие 3Д аппараты, в отличие от устаревших моделей, имеют минимум противопоказаний и не представляют опасности даже при незначительном варикозном расширении вен. Онлайн консультации на ресурсе epilaser.com.ua помогут принять правильное решение и исключить ненужный риск.

Все по-честному

Ни какой лазерный способ, даже самый прогрессивный, не гарантирует стопроцентного устранение волос за один сеанс. Очень хорошая результативность считается, устранение 20% волосяного покрова. Почему? Дело в том, что прямому влиянию подвергается растительность только в активной фазе роста. А остальные 80% находятся в спящем режиме и с периодичность регенерируют. Оставшиеся в эпидермисе луковицы через время просыпаются и возобновляют свое развитие. С каждой процедурой количество прорастающих волосков становится меньше, они становятся тоньше и слабее. Поэтому лучше повторять сеансы каждые 3-5 недель до полного исчезновения волосистости. Для поддержания хорошего результата можно посещать кабинет косметолога 1-2 раза в год.

Ответы на все возникающие вопросы, об эффективном лазерном удалении светлых волос, вы найдете на сайте epilaser.com.ua. Будьте красивы, и высокие технологии вам в помощь!