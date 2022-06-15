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Домкрат — незаменимая вещь при ремонте автомобиля. С помощью этого приспособления можно приподнять авто над землей, чтобы поменять колесо, починить деталь снизу машины и даже помочь транспортному средству выбраться из ямы. Если вы недавно купили машину, рекомендуется приобрести и домкрат, так как он может понадобится в любой момент — от прокола шины не застрахован никто.

Как выбрать домкрат для авто?

Чтобы пользоваться устройством было удобно, нужно обратить внимание на две технические характеристики:

  • высота подхвата;
  • максимальная высота подъема;
  • грузоподъемность.

Выбор высоты подхвата

Высота подхвата определяет минимальную высоту, с которой может работать домкрат. К примеру, если клиренс авто составляет 170 мм, то высота подхвата точно не должна превышать это значение.

Какой должна быть максимальная высота подъема

Максимальная высота подъема определяет, насколько сильно вы сможете поднять автомобиль. При замене колеса этот параметр не так существенен, но если у вас угодило колесо в яму, то домкрата с небольшой высотой может не хватить.

Как определить нужную грузоподъемность?

Простыми словами, грузоподъемность — вес, с которым сможет справиться домкрат. Чтобы определить ее, нужно взять вес машины и добавить к нему еще 100-200 килограммов. Владельцы легковушек могут смело брать домкрат с грузоподъемностью до 2 тонн. Для работы на СТО хватит показателя в 7-8 тонн. А вот водителям грузовиков лучше брать домкрат на 15-30 тонн.

Популярные производители домкратов для авто

Вот несколько брендов, которые популярны среди автолюбителей в Украине:

  • Lavita;
  • Master Tool;
  • Proswisscar;
  • Rock Force;
  • Torin.

Эти производители предлагают домкраты с оптимальным соотношением цены и качества. У них также есть широкий выбор моделей, поэтому водители смогут выбрать для себя именно то, что искали.

Преимущества покупки домкрата на сайте Atl.ua

В интернет-магазине ATL представлены 178 моделей домкратов от 21 производителя. Все они удобно разбиты по категориям — подробные фильтры помогут быстро найти подходящую модель и заказать ее. Среди характеристик, по которым можно отсортировать список домкратов:

  • производитель;
  • механизм и тип;
  • грузоподъемность;
  • минимальная и максимальная высота подъема.

Пользователи, которые сомневаются в выборе домкрата, могут заказать обратный звонок и получить бесплатную консультацию от опытного специалиста. Покупайте автомобильные домкраты на atl.ua, чтобы получить качественные оригинальные товары с доставкой по Украине!
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