Сотні мирних жителів було вбито в Харкові внаслідок невибіркових обстрілів Росією з використанням заборонених касетних боєприпасів та неточних ракет, що є воєнним злочином, свідчить доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

"Під час широкого розслідування Amnesty International виявила докази неодноразового застосування російськими військами касетних боєприпасів 9Н210/9Н235, а також розсіюваних мін, які підпадають під дію міжнародних договорів через їхню невибіркову дію", - йдеться в пресрелізі Amnesty International.

Дослідники Amnesty International розслідували 41 удар, унаслідок якого загинуло щонайменше 62 людей і щонайменше 196 дістали поранень, і опитали 160 людей у Харкові за 14 днів у квітні та травні, зокрема тих, хто вижив після нападів, родичів жертв, свідків і лікарів, тих, хто надавав допомогу постраждалим. Дослідники організації зібрали та проаналізували речові докази з місць ударів, зокрема фрагменти боєприпасів, а також масив цифрових матеріалів.

"Люди були вбиті у своїх будинках і на вулицях, на дитячих майданчиках і на кладовищах, у черзі по гуманітарну допомогу або по продукти та ліки. Неодноразове застосування заборонених касетних боєприпасів шокує і є ще одним свідченням повної зневаги до життя мирних жителів", - сказала старша радниця Amnesty International щодо реагування на кризові ситуації Донателла Ровера.

Вона наголосила, що російські війська, винні в цих жахливих нападах, повинні бути притягнуті до відповідальності за свої дії, а жертви та їхні сім'ї мають отримати повне відшкодування, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами директора медичного управління Харківської обласної військової адміністрації, від початку конфлікту в Харківській області 606 мирних жителів було вбито та 1248 поранено. Більшість ударів, розслідуваних Amnesty International, призвели до численних жертв на великих територіях.

"Хоча Росія не є учасником ні Конвенції про касетні боєприпаси, ні Конвенції про протипіхотні міни, міжнародне гуманітарне право забороняє невибіркові напади та застосування зброї невибіркового характеру. Невибіркові напади, що призводять до загибелі або поранення цивільних осіб або ушкодження цивільних об'єктів, є воєнними злочинами", - наголосили в організації.