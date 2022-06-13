Російська окупаційна влада в Маріуполі з 1 липня обмежить видачу гуманітарної допомоги всім городянам, крім непрацездатних, а також планує знести пошкоджені будівлі до 1 вересня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Окупаційна влада офіційно попередила, що з 1 липня вся гуманітарка тепер лише фактично непрацездатним. Всі інші – виживайте, як хочете. Все зруйноване житло планують знести до 1 вересня. Будівництво першого гуртожитку "живого щита" закінчиться не раніше ніж у середині липня на 2 тис. осіб. Всі інші – виживайте, як хочете", - написав Андрющенко в телеграм-каналі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що російська влада не надає жителям окупованого міста жодних компенсацій за зруйноване житло або допомогу з відновленням пошкодженого.

"Крок за крок Росія та окупаційна влада починають озвучувати справжні плани в Маріуполі. Містяни нікому не потрібні, їм відведено функцію сучасних рабів і живого щита", - наголосив Андрющенко.