Враг закрепляется по рубежу Роты-Мироновка в Донецком регионе.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, передают Українськi Новини.
"Враг закрепляется по рубежу Роты – Мироновка", - сообщили в ведомстве.
Для улучшения тактического положения и овладения выгодными высотами противник безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское.
Оккупанты проводили воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.
На Кураховском направлении враг штурмовиками нанес авиаудар по позициям ВСУ в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахово.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования переброски резервов на другие направления.
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