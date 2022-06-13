также в разделеОбщество
Окупаційна влада з 1 липня не буде видавати гуманітарку всім городянам 13
Виник новий скандал із мільйоними виплатами членам правління НЕК “Укренерго”, - політексперт 46
Верховная Рада запретила взыскивать с украинцев долги за коммуналку 131
Стали відомі нові факти роботи PariMatch в Росії та Білорусі 96
Росія намагається пришвидчити наступ на сході 118
Качественные тормозные колодки ЗАЗ Sens (Сенс) — гарантия безопасности передвижения 94
СМИ: PariMatch заявила о выходе с российского рынка, но продолжает там работать 101
10 працівникам митниці повідомили про підозру за сприяння компаніям, наближеним до Медведчука 56
Вчительку із Волновахи судитимуть за пропаганду війни проти України 76
Німеччина дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard 40
$6 млн, якими хотіли підкупити керівництво НАБУ і САП, перерахували на ЗСУ 69
Як безпечно висвітлювати роботу волонтерів – поради для медіа 122
МЗС України створило портрет українського спротиву на офіційному сайті України 83
У рамках чергового обміну з полону звільнили 19 українців 76
80% Луганщини – під окупацією 56
Назвався ченцем і допомогав росіянам: Мешканця найзруйнованішого села Макарівської ОТГ взяли під варту 36
ДПСУ: Українці й надалі можуть перетинати кордон за внутрішніми паспортами 82
Держспецзв’язку: Всі нормативні обмеження щодо використання Starlink в Україні – знято 35

Враг закрепляется по рубежу Роты-Мироновка в Донецком регионе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook, передают Українськi Новини.

"Враг закрепляется по рубежу Роты – Мироновка", - сообщили в ведомстве.

Для улучшения тактического положения и овладения выгодными высотами противник безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское.

Оккупанты проводили воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг штурмовиками нанес авиаудар по позициям ВСУ в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахово.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования переброски резервов на другие направления.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10