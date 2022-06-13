В акватории моря армия страны-агрессора держит 36 крылатых ракет типа "Калибр". Угроза ракетных атак со стороны оккупантов высока.

Об этом сообщил советник главы Одесской ОВ Сергей Братчук.

По его словам, Черноморский флот РФ "немного перегруппировался". "Там находится четыре надводных ракетных корабля и одна подводная лодка, а также три больших десантных корабля", — подчеркнул он.

Братчук подчеркнул, что ночь в городе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. При этом обошлось без обстрелов.