Известная модель и бизнес-вумен Алла Барановская стала инициатором серии благотворительных ужинов по миру «CHARITY DINNERS», первый благотворительный ужин прошёл в Праге. На нем собрали 2,2 миллиона гривен на нужды ВСУ.

Об этом в своих соцсетях сообщил супруг Аллы нардеп, основатель фонда «Дорога Мира» Николай Тищенко.

«Благотворительные мероприятия по миру инициировала моя жена Алла, которая до войны много занималась благотворительностью, а сейчас полностью посвятила себя волонтерству», — написал Тищенко у себя в Телеграмм-канале.

С начала войны Барановская и Тищенко активно занимаются гуманитарной работой. В начале войны Алла на себе везла через таможню бронежилеты для украинских солдат. Сообщалось также, что именно Барановская инициировала бесплатные обеды для малоимущих в киевском ресторане «Велюр». Теперь супруги организовали международное мероприятие в Праге, аргументируя необходимость поддержания статуса Украины в мире, знакомства мира с культурой, кухней и историей нашей страны.

В рамках благотворительного ужина среди гостей мероприятий был проведен аукцион, на котором продали футбольные лоты, предоставленные сборной Украины, и собрали пол миллиона гривен.

Лимитированную марку «Русский военный корабль…ВСЕ» продали на аукционе за 385 000 грн.

На мероприятии присутствовал Посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис с супругой, представители политического, культурного и бизнес-сообщества Чехии и Украины.

Фонд Николая Тищенко «Дорога Мира» (WAY OF PEACE) с первых дней войны занимается гуманитарной миссией по всей Украине. Кроме поставок гуманитарных грузов фонд Тищенко покупает средства индивидуальной защиты для ВСУ, а также занимается организацией бесплатных обедов для малоимущих в Киеве.