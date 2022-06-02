В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на фронтах по состоянию на вечер 99-го дня полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом говорится в сообщении штаба, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что на Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

Оккупанты продолжают обстрелы в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск, сообщают "Украинские новости".

Вблизи Боровского противник безуспешно вел штурмовые действия.

Враг продолжает обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа, Старый Салтов, Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.