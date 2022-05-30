Міський голова Дніпра Борис Філатов різко розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца після того як останній у Давосі заявив, що Європа не може дозволити Путіну виграти війну в Україні.

На своїй сторінці в мережі Фейсбук Філатов написав наступне:

Власне, це не перший подібний публічний випад Філатова на адресу європейських лідерів. Раніше очільник Дніпра звинувачував того таки Шольца і Президента Франції Емануеля Макрона у брехні, повідомляє "Антикорупційна правда".

Тим часом, у мережі помітили схожість наративів Філатова з позицією російських пропагандистів, які вже отримали вказівку атакувати канцлера Німеччини.

Користувачі мережі звертають увагу, що Філатов є просто очільником міста, а не політиком і дипломатом. І його вихватки проти персон не його протокольного рівня можуть стати додатковим фактором напруження між офіційним Києвом та Берліном - попри все стратегічним союзником воюючої України, де перебуває понад мільйон українських біженців. А позиція самої Німеччини буде вирішальною під час голосування за перспективу вступу до ЄС у червні 2022.

Недоречна лайка хоч і відомого, але провінційного градоначальника може бути використана належно московською агентурою в коридорах Рейхстагу. А з огляду на розслідування британського журналістаТіма Вайта «Росія повертається в Україну: Херсон впав. Чи всі міста протистоять справжньому ворогу?» такі персони, афілійовані з ОПЗЖ, можуть просто виконувати відповідні команди в рамках ворожої ІПСО.

Нагадаємо, ще раніше Борис Філатов обізвав Генерального Секретаря ООН Антоніу Гутерреша «жалюгідним імпотентом».

Також, міський голова Дніпра дозволив собі хамський випад на адресу Ізраїлю та його керівництва.