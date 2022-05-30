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В понедельник утром, 30 мая, российские оккупанты нанесли удар по Одесской области. Атаке подвергся неработающий мост через Днестровский лиман. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передают Українські Новини.

Так, Братчук сообщил, что ударной волной повреждены несколько частных домов. Среди населения обошлось без пострадавших.

Также зенитным подразделением оперативного командования "Юг" была уничтожена одна вражеская крылатая ракета типа "Х", которая была выпущена российским стратегическим бомбардировщиком с акватории Черного моря по Одесской области.
ForUm

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