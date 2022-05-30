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Минулої доби неділі, 29 травня, російські окупанти з території Росії 10 разів обстрілювали територію Сумської та Чернігівської областей, повідомили у Держприкордонслужбі.

"Рашисти 9 разів обстрілювали територію Новгород-Сіверського району Чернігівщини. Прикордонники нарахували 33 вибухи російських снарядів. Ще 5 російських мінометних мін розірвалося на околиці Шосткинського району Сумщини", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

Українські військові Оперативного командування "Північ" також повідомили про мінометний обстріл прикордонних населених пунктів Сумської області, пише "Інтерфакс-Україна".

"Близько 17:20-17:45 спостерігачі зафіксували близько 30 вибухів (приходів, попередньо міномет) у районі Бояро-Лежачі. Втрат серед особового складу та техніки немає", – йдеться у повідомленні у фейсбуці.
ForUm

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