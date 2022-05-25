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Утром 25 мая российские оккупанты нанесли три ракетных удара по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, повреждено промышленное предприятие.

Как написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, "ночь снова была сплошной воздушной тревогой".

По его данным, наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу.

"Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения", - сообщил глава ОВА. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины.

Люди не пострадали. Город Апостолово частично остался без света.
ForUm

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