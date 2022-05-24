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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував деяких учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, які в кулуарах говорять, що варто вже перестати стріляти, щоб повернутися до бізнесу з Росією.

Про це Подоляк написав у Twitter, пише "УП". 

"Кажуть, у кулуарах ВЕФ вистачає розмов, чи не час припинити вогонь, домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росію. Це новий вірус сліпоти?", - повідомив він. 

Подоляк підкреслив, що "Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець".

Представник ОП нагадав, що найкоротший шлях до закінчення війни – це зброя, гроші, ембарго.
ForUm

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