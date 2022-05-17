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Власти РФ начали морально готовить россиян к тому, что полуостров Крым снова будет украинским.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире "Фейгин live", пишут "Украинские новости".

Он считает, что свидетельством этого является недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о так называемом "территориальном споре" с Украиной.

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - сказал Арестович. 

Советник также отметил, что Песков никогда просто так ничего не говорит.

"Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет "территориальным спором", - добавил он.
ForUm

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