Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время
Происшествия
Сьогодні близько п'ятої години ранку по Охтирці був ворожий ракетний удар. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький в своєму Фейсбуці.
За його даними, п'ять російських ракет прилетіли по мирним цивільним об'єктам та спричинили чимало руйнувань.
Зокрема, загорілися складські приміщення.
Ударною хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку, люди були заблоковані всередині, повідомив голова ОВА. Також постраждало чимало приватних будинків. Удари загалом прийшлися по центральній частині міста і масиву "Дачний". У храмі повибивало вікна. Постраждав і дитячий садок "Казка". Від сьогоднішнього удару по місту, щонайменше п'ятеро поранених людей, пише Живицький.
18