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Російські війська завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі, інформація про постраждалих не надходила, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії "Львівська залізниця" у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Попередньо, ракети летіли зі сходу", - написав він у фейсбуці.

Підрозділи ППО Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України збили три крилаті ракети.

"Від імені всіх мешканців Львівської області – величезне дякую вам за роботу", - додав він.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий уточнив, що в навколишніх будинках вилетіли шибки. "І це все у 20-ти кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом", - написав він у телеграмі.

Підрозділи ППО Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України збили три крилаті ракети, випущені по території Львівської області, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Садового, минулої ночі у Львівській області було дві повітряні тривоги та дві масові хвилі ракетних вильотів.

"У Львові жодна ракета не приземлилась. Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо, чи було наше місто ціллю на цей раз… Це справді була одна з найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет", - повідомив мер.

Він закликав львів'ян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та не фотографувати прильоти ракет та роботи ППО.
ForUm

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