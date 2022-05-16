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Президент України Володимир Зеленський подякував бійцям 127 бригади територіальної оборони, які вийшли на кордон із РФ у Харківській області.

"Хлопці! Харків! 227 батальйон, 127 бригада територіальної оборони України. Дуже вам вдячний від усіх українців, від себе та моєї родини! Подяка моя безмежна. Бажаю вам усім здоров'я, бережіть себе. Дякую вам і вашим батькам. Ви молодці! І всім таким, як ви, воїнам теж дуже вдячний. Слава Україні!" - заявив Зеленський у відеозверненні в інстаграмі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 15 травня бійці сил територіальної оборони Харкова відтіснили російських окупантів на одній із ділянок лінії фронту та вийшли до державного кордону України в Харківській області, де відновили прикордонний знак. Вони також записали відеозвернення до глави держави.
ForUm

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