Украинская армия будет готова к активному контрнаступлению на позиции российских оккупантов, когда получит достаточное количество тяжелого вооружения от международных партнеров. Ожидается, что это произойдет в середине лета.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин live". По его словам, Украина будет получать оружие не только от США по программе ленд-лиза, но и от других государств, пишут "Украинские новости".

"Ленд-лиз это только один из источников. Вот немцы очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят, значит скоро поедут. Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там во всю. Потихоньку движется эта история", – сообщил Арестович.

"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы... Не раньше июля", – отметил советник.