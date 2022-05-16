Російські війська вранці 16 травня завдали ракетних ударів по Одеській області: атакували міст через Дністровський лиман – пошкоджено базу відпочинку, постраждали двоє дорослих і дитина.
Внаслідок удару постраждала база відпочинку на Одещині.
Перед тим повідомлялося, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим.
Влада Одеси з посиланням на Оперативне командування "Південь" поінформувала, що внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.
На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група, пише "Українська правда".
"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо: постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється", – повідомляє міськрада.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время