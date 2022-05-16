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Російські війська вранці 16 травня завдали ракетних ударів по Одеській області: атакували міст через Дністровський лиман – пошкоджено базу відпочинку, постраждали двоє дорослих і дитина.

Внаслідок удару постраждала база відпочинку на Одещині.

Перед тим повідомлялося, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області видно дим.

Влада Одеси з посиланням на Оперативне командування "Південь" поінформувала, що внаслідок ракетного удару по Одещині літаками стратегічної авіації уражено об'єкт туристичної інфраструктури, зруйновані будівлі, спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники і слідчо-оперативна група, пише "Українська правда".

"Ворог продовжує атакувати пошкоджений і непрацюючий міст через Дністровський лиман. Але влучає у мирних мешканців. Попередньо: постраждалі 2 дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється", – повідомляє міськрада.
ForUm

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