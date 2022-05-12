также в разделеПолитика
ЗМІ: Колаборанти намагаються підставити проукраїнського мера Бурині на Сумщині 198
СМИ: Дезертирство во время войны? Депутаты СН решили организовать себе майские каникулы в ЕС 194
В МЗС відреагували на загострення ситуації у Придністров’ї 108
В ООН вважають дії РФ вторгненням в Україну 44
СМИ: «Слуги» контрабандистов Александр Горячкун и Руслан Ткачук на Закарпатье контролируют вывоз мужчин и налички 76
Туреччина: Дехто в НАТО хоче, щоб війна в Україні тривала 152
Данілов: Великий наступ РФ на сході ще не почався 108
США розширили список санкцій проти Росії 71
США: Завдяки притоку запчастин Україна збільшила свої ВПС на 20 літаків 64
Зеленський: Росія поки що не погоджується на дипломатичний шлях розблокування Маріуполя 38
В Бундестазі заявили, що Німеччина повинна надати Україні важке озброєння 34
В РФ обиделись на Поклонскую, назвавшую «Z» символом горя 80
В ФРН кажуть, що більше не можуть давати Україні зброю з запасів Бундесверу 50
До Києва прибув президент Євроради 28
Нідерланди відправлять Україні важку техніку, зокрема бронетехніку 31
«Азов»: Завод «Азовсталь» розбомблений та знищений практично повністю 91
Лавров заявил, что РФ не будет применять ядерное оружие в Украине 49
Шойгу впервые за три недели прокомментировал войну в Украине 58

Велика Британія вишукує та скуповує оборонну техніку радянського та російського виробництва для передачі українцям.

Британський міністр оборони країни Бен Воллес, якого цитує The Wall Street Journal, Воллес розповів журналістам у Вашингтоні, що представники міністерства оборони його країни спільно з аташе з оборони по всьому світу шукають стару радянську техніку.

Він додав, що британці іноді перетинаються з росіянами, які задіяні в аналогічних пошуках – "вони шукають деякі з їхніх запасів, тому що вони швидко закінчуються", пише "Українська правда".

Воллес додав, що зараз 23 країни мають запаси радянського/російського обладнання.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14