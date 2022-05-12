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Букмекерська компанія PariMatch продовжує відкрито працювати в Білорусі та Росії. Про це повідомляє UA Report. Автори матеріалу показали відео зі столиці Білорусі, де банери букмекера майорять на найдорожчих майданчиках Мінська. Також PariMatch спонсорує спортивні клуби у Республіці Білорусь, з території якої запускають ракети, повідомляють в матеріалі. "Є така компанія PariMatch, яка де-факто працює в Білорусі та воює проти нас. Працює досі в Україні", - каже у коментарі політолог Тарас Загородній. Ведуча телемарафону коментуючи слова фахівця додала: "Саме ця компанія про яку ви говорите - недавно отримала ліцензію під час війни..." У Росії, як повідомляє UA Report, компанія фіктивно відкликала франшизу. Хоча насправді тільки змінила назву та продовжує заробляти там кошти, сплачувати податки з яких потім армія окупантів створює ракети для вбивств українців. Факти про продовження роботи в Росії журналісти наводять у матеріалі. Зокрема - зміна назви баскетбольного клубу посеред сезону з Парма-ПаріМатч у Парма-ПаріБет. "К сожалению, на российском рынке до сих пор существуют некоторые украинские компании и в ликеро-водочном бизнесе. И в ритейле наши присутствуют. И даже в игровом бизнесе. Украинский PariMatch пере брендировался и остается в России. А в Беларуси даже под своим брендом до сих пор работает. И тут украинской власти стоило бы несколько включиться, чтобы мы были полностью последовательны. Чтобы по крайней мере украинский бизнес сегодня не чувствовал себя комфортно, продолжая функционировать в России, платя там налоги", - коментує у телемарафоні ситуацію політолог Олег Саакян. Автори закликають українську владу та регулятора азартного ринку реагувати на факти торгівлі в країні агресорі. А українців бойкотувати роботу компаній, які намагаються усидіти на двох (а іноді трьох) стільцях.

Джерело
ForUm

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