Школы по изучению языков, онлайн-курсы дают базовые знания и начальные наработки в общении. Продолжайте совершенствовать полученные навыки, выбрав для себя понравившиеся способы. О том, как практиковать разговорный английский, рекомендации представлены ниже.

Разговорные курсы английского языка

Немало людей попросту бояться начать общаться. Они забывают выученные словоформы, стесняются, что ничего не получится. Кто-то не хочет делать ошибки, опасаясь, что окружающие засмеют. Аналогично тому, как студенты днём и ночью корпят за учебниками, а на экзамене напрочь забывают всё пройденное. Достойным решением станут курсы разговорного английского, где можно улучшить свои навыки живого общения.

На уроках собирается группа людей с приблизительно одинаковым владением устной речью. Промахи будут у всех, но преподаватель сумеет тактично их исправить.

Повторяйте за носителями языка

Самый удачный вариант – поехать в США. Программы обмена студентами, языковые школы с поселением в семьях, подростковые лагеря станут отличным подспорьем в приобретении разговорной практики в чужой стране. Круглосуточное погружение в среду с англоязычным населением сформирует довольно быстрый результат. Через пару недель вы приобретёте навык беглого общения и начнёте частично понимать разговор людей. Ещё одним положительным моментом станет «выравнивание речи» с позиции произношения слов.

Найдите единомышленников для «живого» общения

Как практиковать разговорный английский, никуда не выезжая? В нашей стране учится много иностранных студентов. Остаётся договориться, чтобы за небольшие деньги они помогли улучшить вашу речь и наработать «опыт говорения». Если не желаете платить за услугу, предложите встречный вариант: обучайте их своему родному языку, если тоже хотят прилично на нём говорить.

Общайтесь онлайн с иностранцами

Найти того, кто идеально говорит на английском, достаточно просто. Использование видеосвязи сделает общение открытым и позитивным.

Вы видите собеседника, внимательно вслушиваетесь в его речь и даёте ответ. Постепенно задача усложняется ̶ и уже вместо односложных ответов или кратких предложений формируются пространственные фразы. Так закрепляется навык, позволяющий использовать в обиходе популярный американский английский.

Не переживайте из-за ошибок

Каждый недочёт представляет собой шажок к нужному результату. Регулярная практика английского языка обязательно внесёт позитивные перемены в лексикон говорящего.